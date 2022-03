Gli studenti del liceo classico Tasso potranno usufruire della Palestra Senatore

Gli studenti del liceo classico Tasso di Salerno potranno utilizzare la pista di atletica dello stadio Vestuti e la palestra Senatore. Ad avanzare la richiesta era stata la dirigente scolastica dopo che la scuola, nel rispetto delle norme anti covid, ha dovuto utilizzare le palestre come aule e non avendo altre strutture a disposizione in quanto il campetto esterno non utilizzabile dopo i lavori disposti dalla Provincia. La giunta comunale di Salerno ha dunque accettato la richiesta della direzione del Liceo classico Torquato Tasso di utilizzo delle strutture sportive del Donato Vestuti. Ad intervenire la consigliera Antonia Willburger e il presidente della commissione Sport Rino Avella, soddisfatti per il risultato raggiunto che consente agli studenti del Tasso di praticare educazione fisica dopo mesi di stop. “Quest’oggi la giunta ha approvato la delibera che consentirà agli studenti del liceo Tasso di utilizzare le strutture del complesso-Donato Vestuti. In particolare è stato concesso l’utilizzo della pista di atletica e della palestra Senatore – ha dichiarato Avella – Appena ricevuta la richiesta dall’istituto scolastico indirizzata al Sindaco, l’Amministrazione comunale si è immediatamente attivata con gli uffici per la soluzione della grave problematica”. Proprio la Willburger e Avella avevano incontrato la preside e i rappresentanti d’istituto: il Vestuti sarà a disposizione degli alunni fino a quando torneranno a svolgere attività motoria presso la palestra dello storico istituto.

