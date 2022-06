Gli studenti del Focaccia creano un sito internet sulla Cripta del Duomo

di Monica De Santis

E’ stato presentato ieri mattina nel Salone degli Stemmi della Curia Arcivescovile ci sarà il progetto del Ptof “La scuola adotta un monumento” a cura degli alunni dell’I.I.S. “B. Focaccia” e alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Si tratta di un sito internet completamente dedicato alla Cripta del Duomo di Salerno. La docente referente Adriana Pecoraro, alla presenza della dirigente scolastica Maria Funaro e dell’assessore comunale alla pubblica istruzione Gaetana Falcone ha illustrato il sito creato partendo dal libro A. Caruci – U. Pecoraro, “Strutture architettoniche e forme d’arte della Cattedrale di Salerno – La Cripta”, Grafica Iannone, Salerno 1976. “Il sito è il primo di tutto un lavoro che voglio realizzare con i miei alunni e la mia scuola – ha detto la docente Pecoraro – il tutto grazie alla dirigente che mi sta supportando in questa iniziativa. Il sito al momento non è ancora visibile al pubblico, perché è in fase di completamento. La Cripta e il Duomo sono molto ricchi di storia e quindi dobbiamo ancora inserire un altro 30% di informazioni”. Il lavoro che la professoressa Pecoraro sta svolgendo sarà dedicato a suo padre, il professor Ugo Pecoraro, scomparso poche settimane fa. “Questa è un’iniziativa bellissima – ha detto Monsignor Bellandi – perchè ha un aspetto educativo molto profondo. I ragazzi hanno bisogno di conoscere e appassionarsi alla storia di questa città con la sua bellezza e le sue testimonianze di fede”. Soddisfatta anche la dirigente scolastica… “Abbiamo deciso di chiudere l’anno scolastico con questa iniziativa, che rappresenta un momento di gioia e di speranza per un avvenire ed un futuro migliore, dopo gli anni difficili che i ragazzi hanno vissuto”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia