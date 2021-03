Gli operatori mercatali incontrano i responsabili regionali

Le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche Anva Confesercenti regionale, Assocampania, Aicast hanno ottenuto dalla Regione Campania un confronto sulle disposizioni dell’Ordinanza numero 10 del 21 marzo 2021. Alla riunione hanno partecipato Aniello Ciro Pietrofesa (Anva Confesercenti); Vincenzo Speranza (Assocampania); Antonio Vitale (Aicast); Franco Picarone (presidente Commissione Bilancio Regione Campania); Bruna Fiola (Consigliere regionale); Antonio Marchiello (Assessore Attività Produttive Regione Campania). “Abbiamo chiesto urgentemente questo incontro – ha detto Pietrofesa – in quanto riteniamo errato il dettato dell’Ordinanza laddove non permette la vendita alimentare nelle aree mercatali se non nei casi in cui, al loro interno, siano presenti negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete idrica”.

