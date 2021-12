Gli Imprenditori devono internazionalizzarsi o sono destinati alla chiusura

Secondo gli studi dell’ associazione e secondo la visione dei professionisti, nel 2022 molte piccole imprese sono destinate a chiudere per scarsa visione imprenditoriale , dovuto anche a causa degli eventi Covid.

Flavio Boccia il presidente della struttura oggi internazionale , chiede agli imprenditori di non perdere il treno che sta partendo, oggi se si vuole restare in vita bisogna strutturarsi per l’internazionalizzazione, la competitività ed i mercati internazionali sono l’unica ancora di salvezza, le imprese che non si adeguano immediatamente o sono destinati a breve a chiudere i battenti e fare i conti con le finanze già precarie nelle casse dell’azienda.

Pmi Imprese Italia , lancia anche la soluzione , quella di utilizzare le risorse del PNRR per l’internazionalizzazione ed i Fondi Europei sia Diretti che Indiretti, l’Italia resta purtroppo una delle nazioni europee che utilizzano di meno i fondi che prevedono agevolazioni importanti ed in alcuni casi capitale a fondo perduto che le aziende non devono restituire.

Inoltre la compagine nata in Italia ed oggi tra quelle più conosciute a livello europeo lancia una provocazione, di base le aziende italiane hanno in dotazione una grande ricchezza , il marchio Made in Italy, il resto lo deve fare la visione dell’imprenditore.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia