Gli auguri al Vescovo dei fotografi dell’AFVP

di Olga Chieffi

La rappresentazione di ciò che ci circonda, nell’arte fotografica ripropone specularmente il risultato delle attività umane e della potenza della natura, in un complesso percorso riguardante la resa della più profonda verità della natura attraverso “lo sguardo della mente”, un abbraccio tra il fare dell’uomo e lo spazio intorno a lui, la fusione tra soggetto e oggetto, che si fa strumento principale per cogliere e trasmettere il mistero, l’inesplicabile, l’invisibile, latore di un sentire necessario, sensibilizzato dal tempo che viviamo e dall’ Attesa. Il coordinamento salernitano della giovane e già prestigiosa Associazione Fotografi Videografi Professionisti, presieduta da Walter Gilardi, la cui sezione cittadina è fattivamente guidata da Cesare Giliberti, eletto da qualche giorno nel consiglio direttivo nazionale, ha incontrato ieri pomeriggio, unitamente ad Armando Cerzosimo, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Andrea Bellandi, per un rinnovato scambio di auguri e di collaborazione per corsi formativi, in sinergia con l’ Istituto Diocesano, per continuare a dialogare sui codici per partecipare, in particolare in un tempo extra-ordinario come questo, alle celebrazioni. Formazione che sia solida fondamenta per la condivisione professionale e l’etica che permette, ai fotografi di questa associazione volta alla divulgazione di questa arte, di svolgere la professione, nel rispetto del luogo, del momento e di tutti i protagonisti.

