“Gli amanti di Verona” di scena oggi al Ghirelli

Come nella tragedia di Shakespeare, ma con una punta di smaliziato distacco e la colonna sonora degli Agricantus. «Gli amanti di Verona, il pietoso caso di Giulietta e Romeo», interpretati da Manuela Mandracchia e Fabio Cocifoglia, accompagnati dalla musica dal vivo degli Agricantus, in scena oggi alle 20,30, porta a Salerno- anzi riporta, dopo la data agostana nell’ambito della rassegna Incontro/tendenza – l’eterno dramma d’amore di Capuleti e Montecchi, in una pièce tratta, però, non dal classico shakespiriano, ma dal racconto di Matteo Bandello. Se tutti, grazie anche al profluvio di produzioni cinematografiche, conoscono la fama del testo che William Shakespeare dedicò agli amanti veronesi, non molti sanno che all’origine del fortunato canovaccio c’è il testo di una novella di Matteo Bandello (1485 –1561), che a sua volta aveva rielaborato un racconto del vicentino Luigi Da Porto, l’«Istoria novellamente ritrovata di due nobili amanti», scritta nel 1529.

