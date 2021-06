Gli alunni dell’Istituto Roberto Virtuoso e la “Spesa in Campagna”

di Monica De Santis

Terminata la scuola non si concludono le attività extra curriculari. Anche in queste giornate di inizio estate, gli allievi di diverse scuole salernitane sono impegnati in interessanti progetti messi in atto dai loro dirigenti e docenti. Come l’iniziativa che si terrà mercoledì 30 giugno 2021 presso il Polo Ristorativo dell’Istituto “Roberto Virtuoso” di Salerno, sito in via Sandro Pertini 1 (alle spalle dell’istituto comprensivo G. Barra). In questa giornata la scuola diretta dalla preside Ornella Pellegrino ospiterà l’iniziativa “La spesa in campagna”, progetto promosso da Cia – Confederazione Italiana Agricoltori di Salerno e dal Gal “I Sentieri del Buon Vivere” e sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno per sviluppare i diversi canali della vendita diretta e favorire il processo della filiera corta, ottimizzando le relazioni dirette tra produttore e consumatore. Il progetto si articolerà in tre sititnti momenti che caratterizzeranno l’iniziativa. L’inizio si avrà a partire alle ore 16 con il momento dedicato alla formazione, che vedrà il confronto tra mondo universitario e mondo scolastico: il prof. Pietro Campiglia, Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno, discorrerà di Nutraceutica e dell’importanza di prodotti di origine naturale capaci di svolgere una funzione benefica sull’organismo con gli studenti dell’istituto alberghiero e la partecipazione della stessa dirigente scolastica. Alle ore 17, è prevista invece una tavola rotonda dal tema “La spesa in campagna. L’importanza della filiera corta”,. A questo incontro prenderanno parte Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno; Gaetano Pascariello, Presidente di CIA Salerno; Ornella Pellegrino, Dirigente Scolastico dell’Istituto “Roberto Virtuoso”; Pietro Campiglia, Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno; Franco Picarone, Consigliere Regionale; Nicola Parisi, Presidente del Gal “I Sentieri del Buon Vivere”. Chiuderà i lavori Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. Moderatore dell’appuntamento sarà Carlo Lanaro, Vice Presidente di Cia Salerno. Terzo ed ultimo step della manifestazione previsto per le ore 18, quando ci sarà il momento dedicato alla degustazione dei prodotti tipici a cura delle aziende agricole partecipanti al progetto “La spesa in campagna”: Carmine Cocozza di Auletta, Casa Iuorio di Palomonte, De Rosa Silvana di Roccadaspide, Dell’Orto di Oliveto Citra, Il Fuco d’Oro di Roccadaspide, La Caggianese di Caggiano, Le Querce di Calabritto, Merola Marco di Battipaglia, Pa.Ser. Sud di Salerno e Perretta Nicola di Auletta. Fagioli, carciofi bianchi sottoli, olio evo, piccantolio, limolio, broccoli “Spiert”, datterini gialli, crema di limoni, zafferano, miele, vino e tante altre prelibatezze del territorio salernitano che queste aziende metteranno a disposizione e che verranno trasformate in gustose pietanze dagli allievi dell’Istituto Alberghiero “Roberto Virtuoso” di Salerno. L’iniziativa, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, sarà impreziosita anche dall’esibizione folkloristica degli “Sbandieratori Borgo San Nicolò – le cinque contrade” di Cava de’ Tirreni. “La spesa in campagna” è un bando del Gal “I sentieri del buon vivere” Scrl – Tipologia di intervento 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali. Oltre che un’importante “vetrina” per le aziende agricole, rappresenta anche un canale privilegiato attraverso cui aumentare la visibilità dei prodotti tipici del territorio, migliorare la conoscenza dei consumatori sulla storia degli alimenti, sulle persone che li hanno prodotti e sui campi da cui provengono e promuovere la qualità degli alimenti e la dieta mediterranea. Per conoscere meglio le aziende agricole che hanno preso parte al progetto e per scoprire ulteriori dettagli sul progetto è possibile consultare il sito ufficiale https://laspesaincampagna.ciasalerno.it. Hanno collaborato al progetto l’agenzia di comunicazione integrata Mtn Company, l’Istituto “Roberto Virtuoso” di Salerno e la Pro Loco “Marcina Città di Cava de’ Tirreni” e Ags.

