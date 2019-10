Givova Scafati, Perdichizzi nuovo coach

La Givova Scafati rende noto di aver concluso l’accordo con l’allenatore Giovanni Perdichizzi, che guiderà la prima squadra militante nel girone ovest del campionato di serie A2. Si tratta di un gradito ritorno per il tecnico siciliano, sulla panchina gialloblù già nelle passate stagioni agonistiche 2015/2016, 2016/2017 (subentrato a Zare Markovski) e 2017/2018. Ieri sera il tecnico è giunto a Scafati e da oggi sosterrà il suo primo allenamento con la squadra. Ex playmaker, Giovanni Perdichizzi muoveva i primi passi da allenatore già nel 1989/1990 in serie C tra Cestistica Barcellona e Cocuzza San Filippo Del Mela, conducendo la prima dalla serie D fino alla serie A2, sulla cui panchina, nella stagione 1998/1999 disputava la finale promozione per l’A1, persa contro la Snaidero Udine di Charles Smith. Nella stagione 2000/2001, si accomodava sulla panchina del Media Broker Messina. Il secondo campionato nazionale veniva denominato Legadue e lui restava sullo Stretto per tre stagioni di fila, dove (stagione 2002/2003) perdeva la finale promozione per la massima serie, che otteneva comunque grazie al ripescaggio. Sedeva però sulla panchina messinese in serie A per sole otto giornate, prima di essere esonerato. Nella stagione 2004/2005 passava all’Orlandina Basket, che portava subito in serie A, vincendo 27 partite su 30 (ultima sconfitta proprio a Scafati il 06/12/2004 e da lì venti vittorie consecutive, oltre alla Coppa Italia di Legadue) ed ottenendo poi due esaltanti salvezze in entrambi i successivi due tornei di massima serie. Nel 2007/2008 passava in serie B alla New Basket Brindisi (subentrando a gennaio a coach Paolo Moretti), dove, in virtù delle quattordici vittorie nella stagione regolare, terminava in vetta alla graduatoria la regular season, conquistando poi la Legadue nei play-off. La stagione successiva restava a Brindisi, portando alla salvezza il team pugliese, che invece conduceva nel 2009/2010 alla promozione in massima serie, con ben tre giornate di anticipo. Nel dicembre 2010 rescindeva il contratto con la società brindisina e nella stagione 2011/2012 diventava nuovamente allenatore dell’Orlandina Basket in Div. Naz. A, dove restava fino al primo turno play-off. Nella stagione 2012/2013 ritornava in sella alla società della sua città, il Basket Barcellona, in Legadue, dove, vincendo la stagione regolare ed uscendo ai quarti di finale play-off, veniva riconfermato per la stagione successiva, ma subiva l’esonero dopo tredici giornate. Veniva poi richiamato, dopo la crisi societaria, nella stagione 2014/2015, centrando una insperata salvezza. Nel 2015/2016 diventava allenatore della Givova Scafati per il campionato di Legadue, dove conquistava la Coppa Italia di categoria ed usciva di scena in gara cinque della semifinale play-off contro la Leonessa Brescia, che poi si aggiudicherà l’unica promozione in massima serie. Non veniva confermato per la stagione 2016/2017, ma veniva richiamato a novembre per risollevare le sorti di una squadra che aveva avuto un inizio deficitario, conducendola alla salvezza dopo il primo turno play-out. Finiva invece al primo turno play-out il campionato 2017/2018 e la sua seconda esperienza sulla panchina scafatese. Adesso, a distanza di circa un anno e mezzo, fa ritorno nella cittadina sulle Basket Scafati s.s.d. a.r.l. CODICE F.I.P. 052763 Basket Scafati 1969 S.S.D. A.R.L. – Sede, ufficio e campo di gioco: Palamangano, Via della Gloria snc – Scafati (SA)– Tel. e Fax 081 8501194 – P.IVA 02471520813 E-mail: scafatibasket1969@gmail.com Sito Web: www.scafatibasket.com Facebook: www.facebook.com/scafatibasket;Twitter: @ScafatiBasket69; Google + e Youtube: Givova Scafati Basket sponde del fiume Sarno, con l’obiettivo di dare alla squadra una identità di gioco e di risultati in linea con le ambizioni e gli investimenti del club. Dichiarazione di coach Giovanni Perdichizzi: «Sono contentissimo di fare ritorno, per la terza volta nella mia carriera, a Scafati, che considero quasi casa mia, per aver trascorso, durante i miei tre anni di permanenza, un lungo periodo di grande coinvolgimento emotivo, anche per i risultati conseguiti. Dopo un anno di stop per mia personale scelta, sebbene svariate opportunità si fossero presentate, quella di ritornare a Scafati è stata una scelta sia professionale che umana, in virtù del legame profondo con la famiglia Longobardi e con i tifosi e per il grande rispetto che nutro nei confronti del presidente Alessandro Rossano e di Giovanni Acanfora, patron del main sponsor Givova. Ci sarà molto da lavorare. Ho visto le prime partite ed ho constatato sia che il livello tecnico della squadra è elevato, sia che bisognerà fare sui singoli e sul gruppo un gran lavoro mentale. Non mi spaventa affatto subentrare a campionato in corso: a Brindisi, nella stagione 2007/2008, ottenni buoni risultati e poi conosco bene l’ambiente e gran parte degli atleti, che godono tutti di ottime referenze».

