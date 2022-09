Giustizia, piante organiche flessibili: Csm indica 30 posti

La III commissione del Consiglio superiore della magistratura ha pubblicato 30 posti delle piante organiche flessibili. Si tratta di giudici o pubblici ministeri che vengono assegnati al distretto per far fronte alle situazioni, anche momentanee, di criticità. Si va da Bari a Venezia. A Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Messina, Potenza e Salerno sono offerte due posizioni. A Reggio Calabria invece sono tre. In tutte le altre città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino, una sola. Il vice presidente del Csm, David Ermini, ha spiegato: “Non è facile aiutare tutti gli uffici in difficoltà. L’emergenza della mancanza dei magistrati deve essere considerata un’emergenza nazionale: lavorano tanto e sono pochi. Questo bando è un tentativo di porre rimedio, a una situazione che deve essere considerata un’emergenza nazionale, perché le scoperture delle piante organiche sono di oltre 1600 unità”. La delibera è stata approvata all’unanimità dal plenum.

