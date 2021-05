Giuseppe Ventura: “Alimenti sono di qualità non eccelsa”

di Erika Noschese

Un discutibile assembleaggio degli alimenti in qualità non eccelsa. E’ quanto denuncia il consigliere comunale dei Verdi, Giuseppe Ventura che punta l’attenzione sulle criticità relative ai pasti somministrati ai degenti dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona”. Ventura in queste settimane ha raccolto numerose segnalazioni da parte dei degenti dell’ospedale e dai cittadini comuni circa le procedure di confezionamento e consegna dei pasti che quotidianamente vengono distribuiti da una ditta esterna nei reparti della struttura. “E’ evidente un discutibile e precario assemblaggio degli alimenti che, oltre ad una qualità non eccelsa, lasciano perplessi in quanto alla loro appetibilità”, ha dichiarato il consigliere Ventura che chiede al direttore generale un intervento immediato affinché si ponga un rimedio risolutivo ad un problema che inificia la qualità della vita di persone già provate da uno stato di salute malfermo e precario”. Una problematica che va avanti ormai da un po’ di mesi, denunciata anche dalle organizzazioni sindacali.

