Giovi in cultura: un bilancio positivo

Si è svolta nello scorso fine settimana la manifestazione “Giovi in Cultura” promossa ed organizzata dalla Pro Loco Colline di Giovi. La due giorni è cominciata con la cerimonia di chiusura del premio Nazionale di Poesia “Spiga di Grano”, giunto quest’anno alla V edizione. La cerimonia, che si è svolta all’Auditorium Lambiase della scuola di Giovi Piegolelle, è stata presentata da Enzo Landolfi, da sempre volto noto delle Tv Locali, con la neo direzione artistica di Angelo Palatucci poeta ed associato della Proloco Colline di Giovi. La serata ha avuto la presenza di tantissimi spettatori ed è stata allietata dalla musica e dalle canzoni del gruppo “Piccola Orchestra Popolare i MUSiCANTiCA”. Un ricco buffet offerto dalla Pro loco di Giovi, di cui è Presidente Gerardo Rocchino , ha fatto seguito alle premiazioni.Il premio, articolato nelle sezioni lingua e vernacolo, ha avuto i seguenti vincitori: per la sezione lingua Carmelina Di Paolo di Atripalda (Avellino) con la lirica luce degli occhi miei e per la sezione Vernacolo Gino Abbro di San Nicola la strada (Caserta) con la lirica Ferdinando. Tra i premiati finalisti, circa venticinque fra le due sezioni figurano poeti campani e partecipanti provenienti da tutta Italia alcuni dei quali hanno raggiunto Salerno da località come Jesi (Ancona), Termini Imerese (Palermo), Messina, Cefalù (Palermo) ed Acri (Cosenza) sono alcune delle località di origine dei componimenti. La seconda serata della manifestazione ha ospitato, domenica 13 ottobre, la presentazione del Libro di Enzo Landolfi “158 – Provincia da Gustare”. Il volume ripercorre ed immortala tradizioni culturali, sociali e gastronomiche dei 158 comuni della provincia di Salerno e vede la partecipazione di numerosissimi “coautori” che suddivisi per comune hanno arricchito l’opera con dettagliati contributi su tradizioni culturali ed antiche ricette culinarie dei comuni della provincia. La Kermesse si è conclusa con un bilancio positivo per la Pro Loco Colline di Giovi per partecipazione qualificata agli eventi ed apprezzamento dei partecipanti al premio Spiga di Grando

