Covid: in Campania meno casi ma sopra soglia posti letto

In Campania nella settimana 26 gennaio-1 febbraio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3988) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (31,4%) e in terapia intensiva (10,8%) occupati da pazienti COVID-19. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione GIMBE con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi), forniture e somministrazioni di vaccini, coperture, nuovi vaccinati, fascia 5-11, terza e quarta dose, efficacia, scadenza super green pass. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari 77,5% (media Italia 80,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (media Italia 3,9%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose e’ del 78,6% (media Italia 79,6%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari 10,8% (media Italia 14,5%) a cui aggiungere un ulteriore 18,8% (media Italia 18,2%) solo con prima dose. Ecco l’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: o Napoli 1.450 o Avellino 1.270 o Caserta 1.211 o Salerno 1.173 o Benevento 942

