Giovanni Paolo Provenza: “Garantire sicurezza ai giovani nelle ore notturne”

di Luca Capacchione

Giovanni Paolo Provenza, 20 anni, eletto con 123 preferenze, è studente di Medicina Veterinaria presso l’Università di Napoli “Federico II”. Già rappresentante degli studenti alla consulta provinciale per il liceo “Enrico Medi”, è il secondo dei più votati al Forum dei Giovani.

Quali sono state le difficoltà di questo tuo percorso elettorale?

È stata una campagna elettorale abbastanza faticosa, poiché i votanti non sono stati molti sia per il periodo estivo sia proprio per le alte temperature che non ci hanno concesso di organizzare troppi eventi. I voti sono stati ben distribuiti, poiché i primi cinque candidati si sono distanziati per un fazzoletto di voti e anche in questo l’elezione è stata molto tirata.

La tua è stata una candidatura vissuta autonomamente. Quale sarà la strategia per la corsa al Presidente?

La mia candidatura è sì stata vissuta autonomamente, ma sono comunque affiliato al Movimento Giovani Battipagliesi, con il quale ho condiviso questa avventura e con i quali condividerò i banchi del forum. Certo è che la campagna elettorale è stata fatta in gestione personale. Tireremo le somme e troveremo la quadra per il nome del Presidente, in accordo con gli altri gruppi. Nessuno ha la maggioranza in Forum, quindi la discussione sarà necessaria. La qualità dei candidati è stata alta e, dopo anni di stop, candidarsi a questa elezione è stata un grande atto di coraggio perché chi ha portato le proprie proposte ci ha messo la faccia. Faccio i complimenti a tutti i candidati perché le condizioni non erano assolutamente favorevoli.

Quale sarà la prima idea da proporre al nuovo Forum?

La mia prima proposta sarà relativa all’organizzazione di un evento giovanile natalizio, nel quale si possa dare il segno concreto della presenza del Forum in città. Darò spazio anche al tema delle aule studio, molto sentito. Questione fondamentale è anche quella della sicurezza: insieme all’amministrazione cercheremo di prendere i dovuti provvedimenti per far vivere ai giovani in centro e in periferia al meglio le ore notturne, garantendo i giusti controlli. lu.cap.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia