“Giovanni, il profeta dell’Altissimo”, sabato il concerto

Musica e teatro si fondono per riscoprire la figura di San Giovanni Battista, patrono della città alle porte costiera amalfitana.

Sabato 22 giugno alle ore 20.30, presso la chiesa di San Giovanni Battista di Vietri sul Mare, si terrà lo spettacolo “Giovanni, il profeta dell’Altissimo”. I giovani musicisti dell’associazione “Estate Classica” e gli attori della compagnia“Saranno Vietresi” porteranno in scena i momenti salienti della vita del Santo in una pièce teatrale d’eccezione, sotto la direzione artistica di Nella Pinto. La rappresentazione sarà accompagnata da un ampio e variegato repertorio musicale arrangiato per l’occasione da Marina Pellegrino e Ciro Maraffa, con coreografie firmate da Marco Abate. Ad esibirsi i coristi Roberta D’Alessio Antonella Ronca, Danilo Della Rocca, Carla Raimondi insieme ai musicisti Giovanna Serretiello, Carmen Armenante, Melania Siani, Maria Teresa Liuzzi, Giovanna Di Domenico, Luigi Iuliano, Serena Santoriello, Maria Ronca, Ciro Maraffa, Daniele Ruocco, Elvira Borriello, e agli attori Guido Mastroianni, Carla Rimondi, Fernanda Russo, Mariagrazia Apicella, Rosaria Longobari, Simone Della Rocca, Danilo Della Rocca, Salvatore Mare. L’iniziativa si inserisce nel calendario d’appuntamenti in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono del prossimo 24 giugno.

