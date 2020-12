Giovanna Leo e le sue sculture piene di vita

di Monica De Santis

Ci sono momenti che ognuno di noi vorrebbe non dimenticare mai. Momenti o situazioni che si vorrebbero scolpire nella memoria ma anche nella pietra come si suol dire. Ebbene da qualche anno, prima all’estero e poi in Italia si è diffusa una moda che sta diventando sempre più conosciuta e richiesta. La moda dei calchi in gesso. Ma non calchi qualsiasi, bensì i calchi delle mani e quelle dei pancioni delle mamme in dolce attesa.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia