di Erika Noschese

Giornate vaccinali ad accesso libero al fine di offrire la maggiore offerta possibile. È questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza regionale firmata ieri dal governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto l’organizzazione delle vaccinazioni anti covid presso le isole. “Tutte le Aziende sanitarie della Campania sono autorizzate a realizzare nei territori di competenza, nell’ambito delle categorie/fasce di età attive secondo il Piano vaccinale vigente, sedute/giornate vaccinali ad accesso libero, al fine di offrire la maggiore offerta possibile di somministrazione di vaccino ai soggetti aventi diritto, con obbligo di assicurare la contestuale registrazione dei relativi dati di adesione e avvenuta vaccinazione sulla piattaforma regionale Sinfonia”, si legge nell’ordinanza firmata dal presidente di Palazzo Santa Lucia che, tra le altre cose, ha dato mandato all’Asl Napoli 1 e 2 di organizzare, presso i centri vaccinali delle isole di Capri, Ischia e Procida, ad avvenuto completamento delle vaccinazioni delle fasce “fragili” della popolazione, come individuate dal Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da Sars-Cov-2” e dalle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anticovid-19 adottate dal Ministero della salute, il calendario delle ulteriori vaccinazioni includendovi, secondo un ordine decrescente per fasce di età e previa somministrazione ad almeno il 90% degli aderenti per ciascuna fascia, i cittadini aventi stabile residenza, domicilio o dimora sui rispettivi territori isolani; di organizzare, ad avvenuta somministrazione ad almeno il 90% delle adesioni pervenute relative ai cittadini di cui alla lettera a), la vaccinazione dei cittadini stabilmente impegnati in attività lavorativa sui territori isolani.

