Giorgio Calcaterra trionfa nella Corrivillammare del decennale

Successo di pubblico e critica per la due giorni della “Corrivillammare del decennale”. Sport, salute, dieta mediterranea, spettacolo e musica nell’evento organizzato dall’Associazione di Protezione Civile “Nuove Europea” Odv, presieduta da Alfonso Iavarone, assieme ad Angelo Molinaro, Alessandro Sapienza, Lucia Cariello, il Comitato “CorriVillammare” in collaborazione con A.S.P.A.L., A.S.C. e tanti volontari, con il contributo economico ed il patrocinio di Comune di Vibonati e Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Il via venerdì scorso con la conferenza stampa di presentazione in Piazza Maria SS di Portosalvo ed il saggio spettacolo della scuola di danza “Happy V Dance” di Valentina Oricchio. Sabato 3 settembre in mattinata, l’interessante convegno su sport e diabete con relatori la dottoressa Mara Pizzo, diabetologo e responsabile del servizio di Diabetologia dell’Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri e della dottoressa Lucia Brusco, endocrinologo e responsabile dell’Ambulatorio dell’Obesità dell’Unità Operativa di Medicina dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri. Ma il piatto forte è stato servito a partire dal pomeriggio in Corso Italia. Prima le staffette dei più piccoli, guidati dal professor Vincenzo Colarusso. Alle 18 il via alla gara vera e propria. A trionfare è stato il pluricampione del mondo di ultramaratona, Giorgio Calcaterra, il quale ha coperto i circa 9 km del percorso in 29’30’’. Alle sue spalle il giovanissimo Marco Gambardella (Asd Atletica Agropoli) che ha fermato il crono sui 31’12’’. Gradino più basso del podio per Salvatore Rocco (Antoniana Runner Eps) con il tempo di 32’45’’. Tra le donne vince Rosanna Pacella (Isaura Valle dell’Irno) in 37’41’’. Alle sue spalle Maria Maddalena Martorano (Avis Lagonegro) che ha completato il percorso in 38’48’’ e Daniela Capo (Asd Atletica Sporting Calore) giunta al traguardo di Corso Italia con il tempo di 39’;28’’. Ritiratosi per problemi di salute Giorgio Mario Nigro, vincitore delle ultime 5 edizioni della gara. Il premio dedicato a Gerardo Brusco per il miglior atleta del Comune di Vibonati è andato a Franco Natale, davanti a Mario D’Angelo. Premi speciali dedicati a Michele Quintieri ed a Daniele Catalani.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia