Gioele Melella: “Così ho sconfitto il Covid dopo giorni da incubo”

di Marco Naponiello

Ha provato il Covid-19 sul proprio corpo che gli ha lasciato segni fisici e psicologici, ma alla fine ha vinto la sua esiziale battaglia. Ci riferiamo all’avvocato ebolitano Gioele Melella, presidente del locale Rotary Club, personalità molto conosciuta ed apprezzata in tutto il circondario. Provato per le cure e la prolungata degenza, ha davvero visto per alcuni giorni la morte con gli occhi e persone al suo fianco, di ambo i sessi e di ogni età, che purtroppo non ce l’hanno fatta. Egli ora si sente un sopravvissuto, come un reduce di una guerra subdola e silenziosa che cambia la vita in tutti i coloro che raggiungono la luce fuori dal tunnel

