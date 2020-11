Gigi Proietti Memories of you

di Monica De Santis

E adesso? Adesso dobbiamo solo sperare che questi ultimi due mesi di questo “maledetto” 2020 passino velocemente. Adesso che anche Gigi Proietti è andato via, questo terribile anno deve assolutamente finire, senza portarsi via altri grandi che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Gigi Proietti è andato via nel giorno del suo compleanno. Era nato nel giorno dei morti ed è andato via nello stesso giorno, 80 anni dopo. Proprio come Shakespeare, che lui adorava. Ottant’anni vissuti intensamente, pienamente. Sulla sua data di nascita aveva sempre ironizzato, come solo lui sapeva fare: “Che dobbiamo fa’? La data è quella che è, il 2 novembre”

