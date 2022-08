Gigi Casciello (Azione): “Io candidato per tutelare un territorio lasciato solo per così troppo tempo”

di Arturo Calabrese

Politico di lungo corso, Gigi Casciello è candidato nel collegio uninominale di Salerno per il Terzo Polo, la coalizione nata tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Dopo lunghi giorni di attesa, di incontri e di vertici, Casciello ha sciolto le riserve e ha deciso di scendere in campo nella sua città. Casciello è deputato uscente e adesso prova la scalata a Palazzo Madama.

Onorevole, dopo l’addio a Forza Italia, è approdato in Azione. Comincia una nuova avventura…

“Lasciare dopo 28 anni è stato doloroso. Forza Italia era il mio partito e la mia casa, ma negli ultimi tempi non poteva più accogliermi. Staccare la spina al governo Draghi è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Andare via era l’unica scelta anche se è stata complessa e non facile. In Azione e in Carlo Calenda ho trovato ciò che mancava ormai in Forza Italia e cioè la casa dei moderati. Io lo sono e non potevo accettare che il mio partito diventasse, cosa che poi ha fatto, una realtà che assecondasse i sovranisti e lasciasse nelle loro mani il Paese. Per questo motivo sono qui: per dare una nuova opportunità all’Italia e per dare agli elettori la possibilità di scegliere un qualcosa di diverso e non legato a schemi di partito o giochi di palazzo”.

Mentre alcuni partiti candidano nomi imposti dall’alto, il Terzo Polo punta molto sui nomi del territorio. Qual è il Suo pensiero?

“Siamo una grande squadra. Elvira Serra, Corrado Naddeo, Imma Zinnia, il sottoscritto sono nomi legati ai collegi dove essi sono candidati. Ho molto apprezzato la decisione di Carlo Calenda di valorizzare chi si è impegnato negli anni e si è distinto sul territorio e non solo. È stato dato spazio a chi vuole cambiare le cose e a chi vuole impegnare senza chiedere nulla in cambio. Per queste candidature sono stati fatti dei sacrifici, come è giusto che sia, ma adesso ci siamo e dobbiamo giocare una partita che sembra difficile ma il cui risultato non è per nulla scontato”.

Su cosa si baserà la Sua campagna elettorale?

“Partiamo da quella nazionale. L’Italia ha bisogno di avere un’autonomia energetica e per farlo possiamo iniziare con i rigassificatori. Anche qui ci vorrà del tempo e non è una cosa che faremo all’indomani del voto, ma si costruisce pian piano e si va tutti insieme verso una destinazione unica che è quella dell’ambiente, dell’autonomia energetica e dell’abbattimento delle bollette. Ora tutti ne parlano ma quali sono le soluzioni? Una è il gas liquido e la capacità di immagazzinarlo. L’Italia è indietro anche in questo campo e sta a noi recuperare il tempo perduto. La mia campagna, invece, sarà basata su ciò che sono e su ciò sono stato: un uomo del territorio. Conosco le dinamiche e le difficoltà di una terra che è stata lasciata da sola per troppo tempo e che per troppo tempo è stata lontana dalle istituzioni. Scuola, viabilità quindi collegamenti e sanità saranno i temi principali del dibattito politico. Un ragazzo che abita in periferia non può andare a scuola nel pomeriggio o seguire i corsi extra curriculari perché poi ha difficoltà a tornare a casa. Su questo si deve lavorare: coordinare scuole e trasporti. Il Cilento soffre una viabilità pessima sotto tantissimi punti di vista e la Provincia a guida Partito Democratico non mi sembra abbia fatto grandi cose. Anche quello è un mio territorio perché lo vivo e lo giro molto; so cosa chiedono i cilentani e la loro voce arriverà a Roma per davvero.

Quali sono queste emergenze di cui parla?

“La sanità su tutte. Dobbiamo parlare dell’ospedale di Agropoli? Dobbiamo parlare di un qualsiasi pronto soccorso del comprensorio salernitano? Dobbiamo parlare della mancanza di personale? Dobbiamo parlare dell’assenza in Cilento di un’ambulanza medicalizzata che arrivi nei piccoli centri? Gli ospedali da campo dell’era covid, le tende, le strutture speciali sono stati messinscene. A questo possiamo aggiungere i trasporti che anticipavo prima. Ma anche al Contratto Istituzionale di Sviluppo, il Cis, “La Grande Salerno” per il quale faremo di tutto affinché arrivi a compimento. Mancano le infrastrutture: in alcuni centri dell’interno non c’è nemmeno internet. Servono interventi che tolgano la provincia dall’isolamento in cui oggi e relegata.

Rinnega qualcosa di quanto fatto in Parlamento? Le sarà utile in un’eventuale rielezione?

“Dobbiamo metterci sempre in discussione, questo è certo, ma posso dire di aver spinto per lo sblocco dei fondi per la metanizzazione del Cilento, per i circa 70 milioni della Fondovalle Calore. Ho combattuto per l’istituzione dell’Area Interna Sele – Tanagro. Sono stato tra i deputati con più presenze e più proposte alla Camera. Insomma ho onorato il ruolo concessomi dagli elettori che hanno premiato il mio costante impegno. Devo ringraziare ancora una volta il ministro perché senza il suo apporto il Sud non avrebbe avuto le tante opportunità che ha oggi. Tanto c’è da fare, ripeto, e per il poco tempo a disposizione verrà fatto”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia