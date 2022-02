Giffoni Valle Piana: com’è il paese spente le luci del Festival per ragazzi

di Cristian Cibele

Si conosce Giffoni Valle Piana, paese a ridosso dei Monti Piacentini, grazie all’omonimo Festival del cinema per ragazzi che si svolge ogni anno tra luglio e agosto. Il Giffoni Film Festival e uno dei più importanti festival del cinema per bambini e ragazzi in Europa, se non il più importante, contando iscritti e ospiti da tutto il mondo, Robert De Niro, John Travolta e Meryl Streep sono solo alcuni nomi delle star arrivate negli anni. Quello durante i giorni del Festival è un paese in festa, ma per quanto riguarda i restanti giorni dell’anno, com’è Giffoni? Giffoni normalmente è molto diversa da quella del Festival, mentre in questo periodo c’è una grossa affluenza di persone, di solito è un paese tranquillo, non troppo movimentato e dove si vive bene. Le strade durante l’inverno non sono vuote, anzi c’è il via vai continuo degli abitanti, questo ci fa capire che non siamo davanti ad un paese morto durante l’anno e vivo solo per quelle due settimane, Giffoni è sempre vivo. Complice della serenità degli abitanti è la situazione politica, poiché alle ultime elezioni della scorsa estate è stato rieletto il sindaco Antonio Giuliano per il suo secondo mandato con il 90% dei voti, questo significa anche che il paese è molto unito. Se dovessimo considerare quanto il Festival abbia influito sul paese nel corso degli anni le due facce della medaglia sono queste: se consideriamo le settimane in cui c’è la manifestazione il paese sicuramente ne beneficia, non solo a livello economico, perché l’affluenza di persone porta a maggiori introiti per tutti i negozianti, ma anche a livello di immagine visto che se ne parla in tutti i Tg; di fatto però quando il Festival non c’è Giffoni torna ad essere una cittadina come tutte le altre, questo per dire che se non fosse mai esisto il paese sarebbe esattamente come lo vediamo oggi, dunque l’impatto dell’evento sul territorio non è così forte.

