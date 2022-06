Giffoni: Lottizzazione abusiva ex cinema Valle: in nove a processo

Lottizzazione abusiva Palazzo ex Cinema Valle e Centro Polifunzionale in pieno centro a Giffoni Valle Piana con, secondo l’accusa, illegittimi aumenti di volumetria, violazione di distanze, violazioni paesaggistiche, violazioni della normativa di polizia idraulica e distanza dal torrente Calavra. Il Comune è parte offesa. Imputati tecnici comunali, direttori dei lavori ed imprenditori edili vicini al Pd. Tra gli imputati figura l’ingegnere Gerardo Cancellario ex responsabile Utc di Giffoni Valle Piana, considerato il miglior tecnico della provincia di Salerno, nonché l’imprenditore edile Angelo Toro e il direttore dei lavori l’architetto Franco Bilotti. Il Gup Guerra il 9 maggio ha disposto il rinvio a giudizio di nove imputati che dovranno comparire dinanzi al Tribunale di Salerno Seconda Sezione Penale Collegiale per l’udienza del 12 luglio 2022. Agli atti tra le fonti di accusa c’è una dettagliata Ctu dell’ing. Alessia Catalano nominata da Pm Dott.ssa Maria Carmela Polito. La denuncia fu presentata nel dicembre 2017 dall’avvocato Silvestro Amodio. red.cro

