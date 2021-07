Giffoni Film Festival- Piero De Luca (Pd) “Manifestazione unica”

“È sempre emozionante partecipare al Giffoni Film Festival, una manifestazione unica al mondo. Questa edizione del Festival è ancora significativa e particolare perché rappresenta il simbolo della volontà di ripartenza e rilancio dell’Italia.

Grazie alle risorse che arriveranno dall’Europa, in particolare quelle del Next Generation Eu, abbiamo l’occasione storica di ricostruire il nostro Paese dopo una drammatica emergenza sanitaria, economica e sociale.

Da Giffoni, che con il suo Festival è diventato eccellenza nel mondo, parte un messaggio di speranza, fiducia ed ottimismo nel futuro. Impegniamoci tutti per creare un Paese più moderno, giusto e competitivo, puntando sulle nostre eccellenze ed energie, soprattutto nel mezzogiorno, e sostenendo con sempre maggiore forza i giovani, pilastro decisivo su cui fondare l’Italia del domani.”

Lo ha detto l’on. Piero De Luca, Vice Presidente del Gruppo PD alla Camera dei Deputati, ospite stamani al Giffoni Film Festival.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia