Gianna Nannini sbarcherà a Maiori

Torna finalmente la grande musica nel Salernitano. A pochi giorni dalla conferma della riapertura e soprattutto della fine del coprifuoco per la fine del mese di giugno, gli organizzatori di spettacolo iniziano ad annunciare i primi eventi per quest’estate. Piano e forte, dolcezza e energia: questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini, pronta a tornare in tour per ritrovare il suo pubblico. L’artista torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Il tour estivo prenderà il via il 13 luglio 2021 nei più bei teatri d’Italia all’aperto e sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica. L’appuntamento in Costiera Amalfitana è fissato per il 17 agosto 2021 (ore 21) nella splendida cornice del Porto Turistico di Maiori, suggestivo anfiteatro con tutti posti a sedere nel cuore della Costiera Amalfitana. Gianna Nannini in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza! Nel 2019 ha vinto il Premio Tenco. Info Utili – Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners, la tappa a Maiori è a cura di Anni 60 produzioni e Za.Vi. Management. I biglietti per assistere allo show saranno a breve disponibili nelle prevendite abituali (circuiti Ticketone e Go2). Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it; per informazioni sulla tappa di Maiori: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

