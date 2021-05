Gianluca Cranco presenta il suo nuovo album

Esce venerdì in fisico e digitale ‘Djungle’, il nuovo disco di TY1, Dj e uno dei maggiori producer della scena rap italiana. L’album, contenente 14 brani e con i featuring di 24 artisti delle musica contemporanea, esce per Thaurus (under exclusive license to Believe) ed è già disponibile in pre-save su Spotify, in pre-add su Apple Music e in pre-ordine nei formati fisici CD Standard, CD Deluxe / Collector’s Edition & doppio vinile autografato.Dopo aver annunciato i 24 artisti che saranno presenti all’interno del suo nuovo album, tra nomi ormai consolidati del genere urban e hip-hop (Marracash, Paky, Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Pretty Solero, Myss Keta, Noyz Narcos, VillaBanks, Ernia, Capo Plaza, Jake La Furia, Speranza, Taxi B, Rkomi, Ketama126, Samurai Jay, Geolier) incursioni dal mondo pop (Neffa, Tiromancino), nonché dall’estero (Pablo Chill-E, Mc Buzzz, Dosseh) e nuove leve (Touchè, Vettosi), TY1 è ora finalmente pronto a tornare sulla scena da protagonista, mostrandosi in tutte le sue mille anime e sfaccettature musicali, senza mai dimenticare le sue radici. La copertina del disco – curata dall’artista Gianfranco Villegas e scattata da Francesco Bonasia – mostra un bambino con il logo di TY1 rasato sulla nuca, immerso in quella che appare come la perfetta raffigurazione di una giungla urbana (rievocata dal titolo del progetto ‘Djungle’), su cui si stagliano cemento e palazzoni, ma anche un immaginario colorato dalla fantasia del ragazzo. “Il mio disco racchiude e racconta il percorso di un dj e produttore che parte da un piccolo quartiere di Salerno, in mezzo al nulla, con in tasca solo la voglia di fare musica e di riuscire a portarla a tutti – dichiara TY1 – . È la mia storia, come quella di molti che hanno fatto della propria passione un mezzo per riuscire ad elevarsi. Arrivando da un contesto semplice in cui mancavano spesso i mezzi per fare qualunque cosa e dove perdersi in situazioni ‘spiacevoli’ era facile, Il richiamo della musica mi ha sempre dato la forza per andare avanti, ciò che volevo più di tutto era spaccare, emergere grazie alle mie abilità di dj, gareggiando e misurandomi coi più grandi. Ascolto e mi nutro di ogni genere, dalla black music all’elettronica, e in questo disco c’è tutto il mio sound, tutto me stesso. Mi ritengo fortunato, ciascuno degli artisti che si è messo a mia disposizione per la realizzazione di Djungle, ha dato il massimo. Mi sono sentito una sorta di direttore artistico che tra amici e nuove leve è riuscito a mettere insieme 24 artisti creando veri e propri legami e connessioni tra di loro su ciascun brano. Il progetto che ne è scaturito rappresenta il mio personale tributo alla musica, grazie alla quale sono potuto uscire dalla ‘giungla’ in cui sono nato, con la speranza che ognuno possa mettere a fuoco il sogno che gli permetta di uscire dalla propria. Djungle è un omaggio alla musica in tutte le sue forme, a cui devo tutto, senza musica non sarei la persona che sono oggi”. L’uscita di Djungle è stata anticipata da ‘Fantasmi’ brano feat Marracash e Geolier che sta infuocando su Spotify con milioni di ascolti. Grazie ad un sound ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, ‘Fantasmi’ è un pezzo di grande impatto che unisce in un tutt’uno davvero sorprendente i flow di Marracash e di Geolier. Due generazioni a confronto che in questo brano s’intrecciano perfettamente e che sotto l’attenta regia dell’avveniristico producer di origine campana, affrontano in maniera disarmante il tema dei ‘Fantasmi’, intesi come i demoni che ognuno di noi è destinato ad affrontare prima o poi nella propria vita. Fantasmi che spesso, scaturendo da veri e propri traumi del passato, ci tormentano come avvoltoi, impedendoci di vivere serenamente la nostra esistenza o di godere a pieno dello status raggiunto.

