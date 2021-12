Gestione degli hub vaccinale, sfiorata la rissa a Sant’Eustachio

E’ stato necessario l’arrivo di due volanti della Polizia di Stato in rinforzo ad una pattuglia della Polizia Municipale di Salerno per riportare la calma, ieri presso l’Hub vaccinale di Sant’Eustacchio.All’origine della tensione, sfociata ad un certo punto in vera e propria rissa, ancora una volta la pessima gestione dell’affluenza presso il punto vaccinale. A scatenare il tutto ci sarebbe, infatti, l’impossibilità di stabilire l’esatta precedenza nell’accesso alla struttura. Ogni pomeriggio all’Hub vaccinale di Sant’Eustachio vengono infatti, somministrate 400 dosi di vaccino. Prima dell’inizio della somministrazione vengono distribuiti i numeri che consentono l’accesso alla struttura. Ma prima che questa distribuzione avvenga le persone restano in attesa cercando di rispettare una parvenza di fila. A quanto pare alcuni avrebbero tentato, ancora, di auto organizzarsi mettendo su una vera e propria lista d’attesa, ovviamente priva di qualsiasi valore ufficiale. Proprio la pretesa di utilizzare questa lista avrebbe funto da innesco alle tensioni registrate ieri pomeriggio. Tensioni che come abbiamo detto sono sfociate in lite, tra coloro che chiedevano di rispettare la lista d’attesa da loro compilata e coloro che invece chiedevano che venissero consegnati i numeri per l’accesso all’Hub a quelli che si trovavano in attesa davanti alla porta d’ingresso della struttura. Alla fine solo l’intervento degli agenti di polizia e dei vigili urbani ha evitato che la rissa proseguisse oltre.

re.cro.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia