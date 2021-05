Germano Porcaro: “Il Maremo Beach resta aperto”

di Monica De Santis

“A seguito della notizia diffusa a mezzo stampa relativa alla chiusura provvisoria con annesse sanzioni della scrivente attività, Giocheria Group, società che gestisce il Maremō Beach Club, intende precisare che non vi è stato alcun provvedimento restrittivo nei suoi confronti e che resta garantito il regolare svolgimento di tutte le attività”. Ad affermarlo è proprio Germano Porcaro, Amministratore unico diGiocheria srl, il quale ci tiene a precisare che “Il locale completamente all’aperto, predisposto secondo le normative vigenti anti Covid-19, è stato oggetto di un normale controllo da parte delle forze dell’ordine le quali hanno sanzionato il presunto mancato rispetto delle normative in vigore”. Ma proprio questa sanzione è stata contestata mediante ricorso agli organi competenti, spiega Porcaro, in quanto nessuna regola è stata violata…

