Gerardo Postiglione (Strade sicure): “Quella di via Allende è una strada pericolosa, servono le telecamere di sicurezza”

“Quella di via Allende, zona litoranea, è una strada pericolosa”. La denuncia, attraverso i microfoni di Telecolore, arriva da Gerardo Postiglione, presidente di Strade Sicure che ieri è intervenuto, con la sua squadra, dopo l’ennesimo incidente mortale che ha spezzato la vita del 18enne Emanuel Colonnese, giovane di Molina di Vietri sul Mare. Secondo Postiglione, infatti, il semaforo, posizionato sul lato destro della strada non è visibile a causa della presenza di alcune canne che lo coprono interamente. Come se non bastasse, sempre lì vi è un paletto che delimita le due carreggiate ma nonostante le tante richieste e sollecitazioni mai sono state installate le telecamere di videosorveglianza. I dati sono drammatici: venti i giovani che hanno perso la vita sulle strade di Salerno e limitrofe mentre oltre 40 gli incidenti mortali in provincia. “E’ uno strazio, la cosa più difficile è sicuramente avvertire la famiglia, far capire loro cosa è accaduto perché in un minuto cambia totalmente la vita di una persona e della sua famiglia – ha dichiarato a Telecolore il presidente Gerardo Postiglione – Troppe stragi, ancora una volta l’appello alle autorità e all’ufficio tecnico di presenziare, ristabilire le telecamere che oggi non coprono tutto il tratto di strada in questione”. Il numero uno di Strade Sicure si dice rammaricato: “questi ragazzi escono insieme la sera, al ritorno dopo una strage resta un corpo a terra ma gli amici dove sono? Qui stamattina c’era solo la famiglia, con un ragazzo a terra”. Postiglione è amico della famiglia Colonnese e li dipinge come “una famiglia umile, lavoratori; già dalle sei sono a lavoro, questa mattina (ieri per chi legge ndr) hanno ricevuto questa bruttissima notizia del loro caro figlio – ha aggiunto – Siamo vicini alla famiglia e a tutte le famiglie colpite da questa tragedia, non dobbiamo più portare fiori sulle strade ma dobbiamo farlo tutti insieme, dobbiamo davvero impegnarci e lavorare in questo senso e l’appello è rivolto soprattutto ai nostri figli, devono usare prudenza, rispettare le regole della strada, di non fare uso di alcol”.

