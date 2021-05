Genovesi abbandonata, la denuncia della Hippo

SALERNO – La Hippo Basket Salerno evidenzia lo stato di incuria ed abbandono in cui versa la palestra dell’IIS “Genovesi-Da Vinci”. Chiusa da più di un anno, da quando cioè è iniziata la pandemia di Covid, la struttura ad oggi non è nelle condizioni di essere riaperta né utilizzata. «Nei giorni scorsi siamo andati a recuperare alcune delle nostre attrezzature ed abbiamo constatato amaramente che gli sforzi che avevamo compiuto assieme alle famiglie per rimodernare e riqualificare la struttura a nostre spese sono stati vanificati – ha affermato il presidente Giosafat Frascino –. L’acqua piovana ristagna in mezzo al campo, la resina antiscivolo che avevamo utilizzato sul terreno di gioco si è rovinata, i vigili del fuoco hanno dovuto spicconare il soffitto nella zona delle scale che conducono agli spogliatoi. Insomma, i problemi che avevamo evidenziato all’inizio del 2020 non solo non sono stati risolti ma si sono aggravati». Già prima della chiusura delle palestre a causa del Coronavirus, infatti, la scuola e la società granata avevano scritto alla Provincia di Salerno, proprietaria dell’immobile, per denunciare che la violenta ondata di maltempo registratasi a gennaio 2020 aveva provocato danni al tetto della palestra ed alle canaline esterne, motivo per cui si erano verificate infiltrazioni d’acqua all’interno della struttura…

