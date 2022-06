Gaudiano: “Avanti con Giuseppe Conte”

“Inutile negare che la giornata di ieri è stata molto triste. Ho visto andare via dal Movimento 5 stelle chi è stato al mio fianco fin dall’inizio. Sono dispiaciuta per questo ma rispetto la scelta di ognuno. Le scelte personali per me non si criticano. Si possono commentare, si può cercare di capire i motivi che spingono ognuno, ma non si deve mai cedere al disprezzo o agli insulti”. A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano attraverso la sua pagina Facebook

“Per carattere sono abituata a collaborare con tutti, nel rispetto delle idee degli altri e della coerenza delle mie. Continuerò a farlo, anche con chi oggi non è più nel mio gruppo, perché ciò che conta è raggiungere i risultati che assicurino il bene dei cittadini. Per questo auguro a tutti buon lavoro! Io continuerò al massimo del mio impegno. Con il Movimento, con Giuseppe Conte”

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia