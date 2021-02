Garante detenuti, in Campania 20 reclusi contagiati

I detenuti contagiati oggi in regione sono 20, di cui 9 a Carinola (piu’ uno ricoverato al Cotugno), 5 a Secondigliano (piu’ uno ricoverato al Cotugno), 3 a Poggioreale e 1 a Salerno. I detenuti contagiati sono tutti asintomatici. Mentre gli agenti penitenziari contagiati sono 48. E’ quanto fa sapere, con una nota, Samuele Ciambriello garante dei detenuti della Campania “Nella casa di reclusione di Carinola tutti i detenuti, per due volte sono stati sottoposti a tampone. Una parte che ha avuto contatti con i contagiati vive in isolamento precuazionale e sono monitorati costantemente. Sono saltati alcuni permessi, temporaneamente, perche’ i detenuti che dovevano uscire sono in isolamento sanitario. Occorre in tutte le carceri della Campania, compresi gli Istituti per minorenni e quello militare di santa Maria Capua Vetere, somministrare tamponi periodicamente a detenuti, personale penitenziario ed operatori sanitari, per prevenire e successivamente debellare il virus, rispettare i protocolli sanitari, riservare in ogni Istituto sia un reparto per i contagiati che per quelli che devono essere isolati”, aggiunge Ciambriello.

