Gara nazionale degli agrari, secondo posto per Lorenzo Mascolo

di Monica De Santis

Ancora uno studente salernitano che fa parlare di se. Stavolta si tratta di un allievo del quarto anno dell’Istituto ProfAgri, della sede d Fisciano. Lorenzo Mascolo, ha infatti rappresentato l’intero Istituto nella gara nazionale degli agrari. Seguito dalla professoressa Aminta Ferrara e da altri docenti di Fisciano, si è classificato secondo con prove svolte in dad sulle materie professionalizzanti. La gara nazionale si tiene ogni anno e coinvolge tutti gli Istituti Agrari d’Italia. Si basa sulla preparazione delle materie di indirizzo degli studenti e precisamente: produzioni vegetali, biotecnologie agrarie, produzioni animali, genio rurale, trasformazione dei prodotti, Di solito si svolge in presenza presso l’Istituto Agrario che ha vinto l’edizione l’anno precedente e che organizza la gara e ospita gli studenti e i docenti accompagnatori, si tratta di due giorni di prove dove i ragazzi si misurano in prove scritte e pratiche.

