Gagliano: “Chiederemo ai presidi di sostenere il commercio di vicinato”

di Monica De Santis

“Mi farò portavoce presso la sede regionale della Confcommercio per far recapitare una nostra nota a tutti i dirigenti scolastici chiendendo di non sensibilizzare i genitori, nel fare acquisti su Amazon a discapito del negozio di vicinato”. Così Giuseppe Gagliano presidente provinciale di Confcommercio, commenta l’iniziativa lanciata dal colosso di e-commerce americano che ha deciso di donare il 2,5% di ciò che le persone spenderanno agli istituti scolastici del territorio italiano. Un’iniziativa qwuesta che da giorni viene promozionata sui social anche da alcuni dirigenti scolastici e proozionata anche da alcuni genitori sulle chat delle classi.

