Gaetana Falcone: “Stiamo lavorando per tenere aperto il plesso Monticelli”

“Ci stiamo attivando per mettere a disposizione tutte le palestre delle scuole comunali di Salerno a disposizione dei piccoli e giovani atleti salernitani” a dirlo è l’assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone… “I ragazzi hanno bisogno di tornare a sorridere e lo sport in questo aiuta tantissimo, ecco perchè dobbiamo mettere le nostre palestre a disposizine di associazioni e società sportive”. Poi l’assessore Falcone è tornata a parlare della situazione della scuola Monticelli di Fuorni, facente parte dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, che come denunciato dai genitori nelle scorse settimane rischia la chiusura a causa della mancanza di iscrizioni… “Da domani (oggi per chi legge, n.d.r.) avremo i contatti con la Tp di Salerno per cominciare a parlare dell’organico di Monticelli. I numeri sono davvero esigui, questo lo sappiamo tutti, ma cercheremo di far comprendere il disagio che si avrà in caso di chiusura ed anche chiederemo di guardare al futuro di quel territorio. La zona di Fuorni ha un’ importante prospettiva con gli insediamenti, ma anche con il nuovo ospedale che dovrà nascere e che sicuramente porterà nuovi iscritti in quella scuola. Ecco perchè bisogna fare di tutto per non farla chiudere”.

