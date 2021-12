Gaetana Falcone: “Faremo tornare in classe i bambini della Montalcini”

di Monica De Santis

“Domani mattina (oggi per chi legge, n.d.r.) mi recherò al Pless della Rita Levi Montalcini per incontrare la dirigente scolastica e trovare una soluzione per i bambini della materna che stanno facendo lezione in un’aula senza riscaldamenti”. A parlare è Gaetana Falcone, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Salerno, che appresa la notizia che i piccoli allievi della sezione D della scuola materna della Rita Levi Montalcini, plesso di Mercatello, non stanno andando a scuola dallo scorso lunedì, per il troppo freddo che c’è nella loro aula, ha immediatamente contattato, come detto la dirigente, per cercare di trovare una soluzione che consenta ai bambini di tornare in classe… “Se vogliono sono disponibile ad incontrare anche le mamme di questi piccoli allievi, così insieme cerchiamo la soluzione migliore”. In realtà l’assessore Falcone fa sapere che una soluzione ci sarebbe e potrebbe essere applicata già dal prossimo lunedì… “Premesso che della sistemazione degli impianti di riscaldamente se ne occupa Salerno Energia, la quale ha già ricevuto la segnalazione del guasto ed hanno fatto anche un primo sopralluogo. Sembra che il guasto sia dipeso dalla rottura di un pezzo importante del calorifero, che è stato ordinato ed ora si è in attesa che venga consegnato per poi sostituirlo con quello non funzionante. Detto questo visto che nel plesso di Mariconda non vi sono altri spazi dove poter ospitare i piccoli alunni, se loro vogliono e la dirigente scolastica è favorevole, possiamo mettere a loro disposizione, temporaneamente, il plesso di Fuorni che è per metà vuoto. Se sono tutti favorevoli, chiamiamo subito Salerno Pulita e gli spazi liberi li facciamo pulire e sanificare in questo fine settimana e da lunedì potranno tornare tutti in classe. E devo dire poi anche un’altra cosa, il plesso di Fuorni è anche una bellissima scuola, che io come assessore, ma tutta l’amministrazione comunale ha intenzione di rivalutare e rilanciare. Insomma questa è la soluzione, ovviamente temporanea, che proporrò domani mattina (oggi per chi legge, n.d.r.) alla dirigente scolastica ed anche ai genitori se riuscirò ad incontrarli. Mi auguro che per loro vada bene, così che questi piccoli studenti possano finalmente tornare tra i banchi, ne hanno tutto il diritto dopo due anni di chiusura ed apertura”.

