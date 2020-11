Fusandola, rischio esondazione a causa del continuo insabbiamento e deviazione

di Erika Noschese

Rischio esondazione per il torrente Fusandola, a causa dell’insabbiamento continuo. E’ quanto emerge, in sintesi, dalla perizia presentata dall’ingegnere Vincenzo Rago, consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, nominato dal sostituto procuratore Carlo Rinaldi per far luce sull’esposto presentato da Italia Nostra circa la deviazione del torrente Fusandola. Una battaglia che vede protagonista anche i Figli delle Chiancarelle che, ormai da anni, provano a far chiarezza sulle grandi opere messe in cantiere dal Comune di Salerno

