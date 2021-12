Furto nella notte di Natale a Cava, due fermati

Nella nottata di oggi, 25 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Volanti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani, L.G. di anni 31 e B.C. di anni 24, pregiudicati originari dell’agro nocerino, in quanto resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto e danneggiamenti presso un distributore automatico del centro cittadino. Decorsa da poco la mezzanotte i due, profittando delle condizioni di scarse presenze in centro città, si sono introdotti nel vano dell’esercizio e con violenza hanno infranto il vetro del distributore automatico, impossessandosi in breve tempo di numerose bottiglie di varie bevande ma non riuscendo a scassinare la cassettina contenente le monete dell’incasso. La volante del turno notturno è giunta sul luogo allertata del titolare della rivendita che riusciva a fornire anche una prima descrizione dei due individui, mettendo inoltre a disposizione della pattuglia le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti di volante quindi si sono subito messi alla ricerca dei due giovani in zona centrale e sorprendendoli dopo alcuni minuti distanti dal luogo dove avevano consumato il reato mentre stavano cercando di allontanarsi con fare circospetto. Bloccati dagli agenti, i due sono stati condotti in commissariato, dove sono stati sottoposti a rilievi fotosegnaletici da parte di personale della Polizia Scientifica in quanto anche privi di documenti. Per i fatti descritti i due sono stati quindi deferiti all’A.G. competente per i reati commessi e nei loro confronti saranno attivate le procedure per il procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Cava de’ Tirreni.

