Funerale Prati, una sciarpa granata per l’ultimo viaggio

Salerno presente all’ultimo saluto al bomber Pierino Prati. Una sciarpa con i colori granata sul feretro del giocatore che incantò la platea salernitana, anche se per breve tempo per via di un infortunio. La fantastica cavalcato verso la serie B, con un giovane Prati, alla prima esperienza calcistica professionistica, che segnò subito 10 reti in 19 gare oltre a sei assist decisivi. Poi il salto in serie A e i successi con il Milan, con Prati e Salerno che restarono comunque uniti.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia