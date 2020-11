Frecciarossa sopprime la corsa del mattino: è polemica

di Erika Noschese

“Evitare la soppressione del Frecciarossa 9608, in partenza da Salerno alle 5.15 del mattino è diretto a Roma”. E’ quanto chiede il segretario generale della Filt Cgil Salerno Gerardo Arpino, in una nota indirizzata al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al ministero dell’Economia e delle Finanze, al ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, al presidente della Regione Campania, al presidente della Commissione Trasporto in Regione Campania Luca Cascone, al gruppo Ferrovie dello Stato e al sindaco di Salerno.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia