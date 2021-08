Fratelli d’Italia chiude la lista dei candidati

di Erika Noschese

I consiglieri comunali uscenti Pietro Damiano Stasi e Mimmo Ventura; l’ex vice presidente della Camera di Commercio e già direttore della Confcommercio Mariano Lazzarini; il professionista e portavoce dell’associazione Identità di Popolo Andrea Sabatino; la fotoreporter e volontaria della Croce Rossa Italiana Marta Benesova; l’imprenditore edile Donato Santoro; il professionista Gerardo Tafuri in rappresentanza di Gioventù Nazionale (movimento giovanile di FdI). Sono alcuni nomi dei candidati al consiglio comunale di Salerno per Fratelli d’Italia. Il partito, guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni, completa gli ultimi adempimenti amministrativi e chiude la lista dei candidati al Consiglio Comunale di Salerno. Giovedì sera, all’interno della Federazione Provinciale di via Roma, si è tenuta una riunione tecnica ed organizzativa presieduta dal Senatore Antonio Iannone (Commissario Regionale di FdI) e dal Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore, alla presenza dei due consiglieri comunali uscenti Pietro Damiano Stasi e Mimmo Ventura e degli aspiranti candidati al Consiglio Comunale. “Siamo pronti per affrontare al meglio la campagna elettorale – ha dichiarato Fabbricatore – La squadra di Fratelli d’Italia è in campo con uomini, donne e giovani che vogliono contribuire a progettare un futuro migliore per la città di Salerno che, dopo quasi trent’anni, merita di vivere una fase amministrativa e politica nuova. E noi di Fratelli d’Italia vogliamo esserne protagonisti al fianco del candidato sindaco del centrodestra unito l’avvocato Michele Sarno. Nei prossimi giorni – aggiunge Fabbricatore – presenteremo alla città tutti i nostri candidati. Ma posso già sottolineare che si tratta di persone serie e preparate, che non hanno nulla da nascondere e provengono dal mondo del lavoro, dell’impresa, del commercio, del turismo, del volontariato. Persone che amano la loro città e che per questo si sono messe al servizio della loro comunità. Sono certo che la nostra lista sarà molto competitiva e contribuirà a portare al ballottaggio l’avvocato Michele Sarno, ossia il principale candidato sindaco alternativo all’ammucchiata elettorale del sistema di potere deluchiano, che da troppo tempo monopolizza l’amministrazione comunale del capoluogo”, ha aggiunto Fabbricatore.

