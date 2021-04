Francesco Serra, sbanca il web

di Monica De Santis

Francesco Serra, è un cantautore nato e cresciuto ad Agropoli. Qui tra scuola, mare e amici ha iniziato a studiare batteria e solfeggio con vari maestri, crescendo negli anni ha frequentato anche seminari e stage musicali, entrando, dopo aver superato brillantemente l’audizione, al corso “Professione Turnista Studio & Live”, svoltosi alla scuola di musica C.I.A.C. di Roma, dove l’accesso era per soli 10 allievi e dove diverrà allievo scelto di Lele Melotti. Oggi dopo il successo del brano “Questo pensiero d’amore” cantato in duetto con Viola Valentino, e con il quale ha ottenuto oltre 430 mila view su Youtube, continua a ricevere apprezzamenti da un pubblico eterogeneo da tutto il mondo e anche da grandi cantautori italiani sulla sua pagina Facebook ufficiale e su tutti i suoi social. Al suo attivo Francesco Serra ha oltre 800.000 follower, più di 10 milioni di view sui suoi video e oltre 1 milione di stream su Spotify. Numeri che continuano a crescere anche in vista dell’uscita per l’estate 2021 di un nuovo singolo con nuove sonorità urban che sicuramente lascerà il segno. Come detto la sua carriera di musicista inizia da piccolissimo e crescendo, come batterista inizia a svolgere un’intensa attività di turnista, sia in studio, per diverse etichette discografiche indipendenti, che sul terreno del live. Ha suonato in molte e apprezzate formazioni di vario genere musicale, comprese Big Band, in rinomati locali e pub, in spettacoli e show nelle piazze italiane, anche con musicisti e artisti internazionali. Con alcuni di loro ha preso parte ad importanti concorsi e festival nazionali, come: Castrocaro, Sanremo Rock, Area Sanremo etc.. Ha partecipato a molti programmi televisivi e radiofonici, ha suonato al M.E.I. di Faenza (Meeting delle etichette indipendenti), ha collaborato con cantanti partecipanti ad X Factor ed è stato batterista in tournée per la cantante Lena Biolcati. Ha partecipato a manifestazioni musicali e canore come giurato e come consulente artistico, guadagnando una discreta fama di stimato insegnante di batteria, nonostante la giovane età. Le tematiche affrontate nelle canzoni spaziano dall’amore a temi sociali caratterizzati da un sound pop/rock moderno ed internazionale, nato dalle sue esperienze all’estero. I videoclip delle sue canzoni ottengono milioni di visualizzazioni. Apprezzato dal popolo dei social con oltre 800.000 follower viene soprannominato “Campione del web”. Il cantautore con il singolo “Sei quella giusta”, viene inserito insieme ad altri artisti tra i quali, Tiromancino, Mario Venuti, Tazenda, Cristina Donà e Levante nella compilation di San Valentino 2016 pubblicata da Believe. Sempre nel 2016, il videoclip del singolo “Il mio sole sei te” che ha raggiunto le 500.000 visualizzazioni, viene scelto per essere la sigla di chiusura di tutte le puntate della quarta edizione del talent “A Voice for music” in onda sul canale Nuvolari. Il 5 Gennaio 2017 vince il “Premio Paolo Serra”. In attesa del nuovo progetto a giugno 2021 esce il singolo che lo anticipa.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia