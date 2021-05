Francesco Morra: E’ giunto il tempo di fermare ogni forma di discriminazione

«E’ giunto il tempo di fermare ogni forma di discriminazione e di approvare immediatamente il “ddl Zan». E’ quanto sostiene il primo cittadino di Pellezzano Francesco Morra. Il primo cittadino nel corso di una intervista ha toccato vari temi di grande attualità. Sindaco cosa pensa delle riaperture e del graduale ritorno a una normalità prudenziale? «I dati incoraggianti della campagna vaccinale e la frenata dei contagi stanno permettendo di determinare quali riaperture effettuare in sicurezza. Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio (e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 18 maggio) prevede una serie di riaperture in zona gialla, un allentamento del coprifuoco per poi eliminarlo completamente. Il provvedimento prevede, inoltre, la riapertura di palestre, centri commerciali e il riavvio delle cerimonie quali i matrimoni. Tutte notizie che fanno ben sperare nella possibilità di un graduale ritorno alla tanto attesa normalità. Ognuno di noi, porterà con se gli strascichi di oltre un anno di sacrifici causati da un’emergenza sanitaria senza precedenti. Le pubbliche amministrazioni, inizialmente prese alla sprovvista dinanzi a un evento così improvviso e invadente, hanno cercato di mettere i dati, supportato dai vari interventi legislativi resi necessari per arginare il contagio. Ma l’arma che ci sta permettendo di uscire fuori dal tunnel sono appunto i vaccini. Superata una prima fase di prevedibile e normale difficoltà, dovuta anche dallo scarso approvvigionamento delle dosi dei vari sieri a disposizione, si è riusciti finalmente a mettere in piedi una imponente macchina organizzativa per la più grande vaccinazione di massa della storia. Ora, si spera anche nella possibilità di utilizzo di un vaccino Made in Italy, che permetterebbe di dare una spinta ancora più vigorosa verso un ritorno a una normalità piena».

