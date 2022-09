Francesco Boccia: “Chi si candida qui resta presente per seguire il territorio fino alla fine

di Erika Noschese

“Salerno e Bari sono, ormai da tanti anni, modelli di un Sud che ce l’ha fatta. Hanno vinto la sfida con la sussidiarietà e l’efficienza delle amministrazioni ma contrastando l’autonomia dei ricchi della destra di Salvini. Ora tocca a tutto il Mezzogiorno vincere la sfida contro la destra. In questi anni queste due splendide città di mare, con grandi complessità si sono aperte al mondo, con le reti civiche, l’associazionismo, le loro universita, i porti, con le aree industriali e con comunità che hanno raccolto la sfida del progresso e dell’innovazione, ma sempre e comunque mantenendo una forte pulsione sociale”. Parla così il commissario regionale del Pd, Francesco Boccia, ieri in città per presentare i candidati e le candidate del Partito Democratico. “La coesione sociale qui l’ho toccata con mano quando nel pieno del dramma della pandemia sono arrivati da Salerno così come da Bari e dall’intera Puglia centinaia di operatori sanitari che volontariamente sono andati negli ospedali del nord rientrando dalla pensione e rischiando la vita. Sono tornati qui più felici e ricchi di un’esperienza umana unica. Vi pare che una terra così possa meritare la secessione dei ricchi di Salvini? Qui c’è nel dna la sussidiarietà, quella che ci indica il Presidente Mattarella ed è scolpita nella Costituzione, quella che ci fa dire che se prima si garantiscono diritti universali uguali da sud a nord su scuola, sanità, trasporti locali e assistenza allora si può e si deve attuare la sussidiarietà, cosa diversa dall’autonomia dei residui fiscali di Salvini sulla quale FdI e la Meloni tacciono – ha aggiunto Boccia – L’autonomia che ha in mente Salvini sarebbe un disastro per tutto il Sud. Prima di ogni autonomia vanno garantiti i Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, gli stessi identici diritti in ogni angolo di sud, in ogni area interna, in ogni periferia, in ogni area di montagna. Il resto sono solo chiacchiere elettorali che Salvini ogni tanto sbandiera per risollevare gli animi dei vecchi leghisti duri e puri”. Boccia è capolista al Senato in Puglia e ieri è stato accompagnato dai capilista a Camera e Senato, Piero De Luca e Susanna Camusso. Boccia non ha risparmiato attacchi al centrodestra, non solo per il patto per Napoli che “li ha visti cambiare idea” ma anche sul Pnrr, evidenziando la necessità di permettere al governatore De Luca di “continuare questo processo politico che porta avanti da tanti anni con successo per trasformare il Mezzogiorno nel riferimento del Mediterraneo”. Boccia ha ribadito che il “ruolo della Campania è centrale così come lo sono i modelli, a partire da Salerno che oggi è una città europea; ci sono città, nel Mezzogiorno, che ce l’hanno fatta, come Salerno”. Il commissario si è detto soddisfatto per le liste di Salerno e ha risposto alle accuse sui paracadutati: “E’ una comunità di donne e uomini, Napoli capitale del Mezzogiorno ci ha consentito di fare arrivare in Campania personalità del calibro di Susanna Camusso e Dario Franceschini; nessuno di noi rappresenta solo sè stesso ma una comunità vasta di donne e uomini che vanno seguiti sempre – ha aggiunto – Io ho fatto tante campagne elettorali e l’ho fatto pensando all’obiettivo della città e del Paese; ringrazio, per questo, Susanna Camusso e Franceschini, simbolo del Mezzogiorno che vogliamo, rafforzandolo con il nostro impegno, Piero De Luca e i tanti candidati della regione ma quando si diventa Capitale si lavora per rafforzare, chi si candida qui resterà per seguire questa terra e dentro questa logica c’è il rafforzamento del Pd”.

Paola Lanzara, candidata alla Camera: “Patto fra le migliori forze del Paese per il sud Italia”

“Un grande patto tra le migliori forze del Paese per rilanciare il Mezzogiorno verso le nuove sfide economiche e sociali. Questo proponiamo noi del Pd agli elettori,candidandoci a rappresentare fattivamente i territori e le loro istanze, in particolare in questo momento, dove c’è chi propone di mettere mano ai fondi del Pnrr rischiando di perdere l’unica grande risorsa per liberare il Mezzogiorno dai suoi atavici problemi”. Così Paola Lanzara, sindaca di Castel San Giorgio e candidata del Pd all’uninominale per il collegio Agro – Costiera Amalfitana. “Il 25 settembre gli elettori sono chiamati a scegliere tra chi, in questi anni, ha sempre difeso il Sud e chi invece si riempie la bocca solo di slogan e di proclami e fa degli scivoloni incredibili, come è accaduto nei giorni scorsi rispetto alle notizie emerse sull’ospedale di Scafati,notizie clamorosamente false che tuttavia hanno innescato polemiche e soprattutto hanno aizzato gli elettori contro il governatore De Luca e tutte le forze di centro sinistra. Invito i candidati del centro destra a verificare meglio le notizie prima di spararare a zero, evitando per il futuro altre figuracce”, ha aggiunto la Lanzara.

Gianfranco Valiante, candidato al Senato: “Squadra importante per mettere al centro le città”

“Abbiamo una squadra importante, fatta da donne e uomini conoscitori del territorio e ben radicati, che dialogano con cittadini e amministratori”. Lo ha dichiarato Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi e candidato al Senato della Repubblica, collegio Plurinominale Campania 2, intervenuto ieri mattina al Polo Nautico in occasione della presentazione dei candidati del Pd, in presenza del commissario regionale Francesco Boccia. “La nostra è una rete tra le più forti in Italia, che darà spazio ai territori per sfruttare i fondi Pnrr nelle infrastrutture e nello sviluppo economico della nostra Campania. L’esperienza di amministratore locale prima e di sindaco poi potrà essere un prezioso supporto al lavoro di senatore. L’impegno sarà a sostegno del territorio, dei cittadini, degli amministratori locali che chiedono attenzione, ascolto, impegno”, ha aggiunto il primo cittadino di Baronissi che, in queste settimane, riscontra grande sostegno non solo dai cittadini della Valle dell’Irno ma di tutta la provincia di Salerno. In più occasioni Valiante ha ribadito la necessità di dare risposte concrete ai cittadini, oggi in forte crisi economica.

Luca Cascone, candidato alla Camera: “In campo amministratori che sanno lavorare bene”

“Siamo una bella squadra in campo, tanti uomini e donne che provengono dall’esperienza amministrativa e che conoscono bene i problemi e le esigenze delle comunità. Tutti amministratori che hanno la capacità del fare e che possono affermarsi bene con la forza delle idee e dell’efficienza già messa in campo sui territori”. E’ il commento di Luca Cascone, consigliere regionale candidato alla Camera dei deputati nel Collegio uninominale Eboli – Sud Salerno per la coalizione guidata dal Partito Democratico dopo la presentazione della lista del Pd con il deputato uscente Piero De Luca che in più occasioni ha ribadito l’impegno del consigliere regionale nonchè presidente della commissione Mobilità a Palazzo Santa Lucia. Per Cascone è dunque iniziata una nuova esperienza elettorale, forte del sostegno di tanti amministratori locali dei territori cilentani che hanno riconosciuto, a Cascone, il merito di essere sempre stato presente su tutto il territorio della provincia di Salerno per dare risposte alle istanze di tanti cittadini ma soprattutto delle amministrazioni comunali, sempre più spesso bisognose di aiuto a livello regionale.

