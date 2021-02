«Franceschini resta per noi punto di riferimento, al nostro fianco anche in piena emergenza»

di Monica De Santis

«Il ministro Franceschini resta per noi punto di riferimento, da sempre al nostro fianco anche in piena emergenza». Lo ha dichiarato Claudio Gubitosi, patron del Giffoni Film Festival che esprime parole di soddisfazione per il neo governo Draghi. L’ex presidente della Bce ha infatti confermato a capo del ministero per i Beni Culturali e il Turismo Dario Franceschini. Una riconferma questa che è stata accolta con grande entusiasmo da i tanti che operano nel mondo della cultura. Il patron del Giffoni Film Festival analizza la situazione italiana e il nuovo governo…

