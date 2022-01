Franca Masi: “Siamo pronti ad aprire le porte dei nostri istituti per le vaccinazioni”

di Monica De Santis

“Noi in verità, abbiamo già ospitato nei mesi scorsi il camper dell’Asl che utilizzando l’ampio spazio adibito a parcheggio per il nostro istituto effettuo una due giorni di vaccinazioni, in collaborazione con i dottori Terrone e Baldi, ora però se possiamo aprire le porte della nostra scuola per favorire la vaccinazione soprattutto della fascia 12 – 18 anni, siamo prontissimi”. A dirlo è Franca Masi, dirigente scolastica dell’istituto d’istruzione superiore Della Corte – Vanvitelli e dell’istituto alberghiero Filangieri, entrambi a Cava de’ Tirreni, la quale conferma che con gli ampi spazi a disposizione del suo istituto sia esterni che interni, non vi è alcun problema ad allestire un hub vaccinale per una o più giornate. La dirigente scolastica spiega anche che dal ritorno a scuola dopo la pausa natalizia la situazione non è stata di certo delle migliori. Oggi nei due istituti di sua competenza non registra molte classi in Dad… “Abbiamo molte difficoltà, perché abbiamo diverse classi in didattica mista, e questo ci sta causando un po’ di problemi perchè i collegamenti non sono ottimali, soprattutto per gli studenti che risiedono nelle frazioni di Cava, che purtroppo non sono ancora ben coperte. Quindi non è il massimo, poi abbiamo anche diversi docenti positivi o in quarantena per contatti stretti con positivi. Insomma la ripresa non è stata delle più agevoli e ancora oggi abbiamo molte difficoltà, che cerchiamo di affrontare giorno per giorno, soprattutto cercando di garantire la massima sicurezza ai nostri ragazzi, con la sanificazione continuativa delle aule, la misurazione della febbre, l’igienizzazione delle mani e l’uso delle mascherine FFP2. Il nostro disagio però, nonostante le due fasce orarie d’ingresso, è quello dei pullman, dei mezzi di trasporto, che purtroppo sono insufficienti a garantire il giusto distanziamento e quindi il rischio di contagio”. La preside Masi che conta solo al Della Corte – Vanvitelli molto più di 1000 alunni, conferma che la maggioranza di loro utilizza i mezzi pubblici per poter arrivare a scuola… “Il Della Corte – Vanvitelli è l’unico istituto tecnico non solo della città, ma anche del territorio dell’agro nocerino, ed infatti ospitiamo molti studenti provenienti da questo territorio. Senza contare che anche gli studenti di Cava, che abitano nelle frazioni sono costretti a prendere i mezzi pubblici per poter arrivare a scuola, quindi praticamente la maggioranza di loro si sposta con i pullman, ecco perchè è fondamentale insistere su un aumento dei mezzi pubblici e anche sulla campagna di vaccinazione per i più giovani, perchè utilizzando i pullman i ragazzi entrano in contatto con tante persone ed il rischio di contagio è molto alto. L’unico modo per proteggersi è il vaccino. Quindi se le scuole possono in qualche modo dare una mano per accelerare la campagna vaccinale degli studenti, ben venga, siamo a disposizione”. La Masi parla anche dei docenti e conferma che ad oggi, non ha dovuto effettuare nessun atto di sospensione nei confronti degli insegnanti dei suoi istituti… “Qualcuno un po’ più restio si è vaccino, qualcuno al momento è in malattia, ma fortunatamente non ho dovuto sospendere nessuno. Certo oggi non è proprio facile gestire una scuola per noi dirigenti scolastici, alle prese con tutte queste regole che poi cambiano in continuazione.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia