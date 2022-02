Franca Masi: “Ho solo proposto il cambio nome, nulla è stato ancora deciso”

di Monica De Santis

“La mia proposta non è di cambiare nome solo all’Istituto Filangiari, ma anche al Della Corte – Vanvitelli”. Franca Masi dirigente scolastica, da quest’anno di entrambe gli istituti metelliani, spiega la sua proposta, quella stessa che martedì ha visto gli studenti del Filangieri effettuare un sit-in di protesta. La Masi cerca di fare chiarezza ricostruendo le tappe che hanno portato alla sua proposta e precisando che al momento è solo una proposta e nulla è stato ancora deciso in via definitiva. “Assodato che dal prossimo settembre l’istituto alberghiero Filangieri sarà ufficialmente accorpato al Della Corte – Vanvitelli, abbiamo pensato con il mio staff di dare al nuovo istituto che nasce da ben tre scuole diverse, che coprono tantissimi indirizzi di studio, un nuovo nome, che non doveva essere questo tripudio anagrafico celebrativo di nomi, ovvero ‘Della Corte – Vanvitelli - Filangieri’, perchè noi chiaramente ringraziamo chi ha dato lustro a questi istituti, però volevamo dare un nome che potesse accontentare tutti gli indirizzi. - spiega la Masi – E di questo ne ho parlato anche con i ragazzi, spiegando che con una bella cerimonia d’inaugurazione del nuovo istituto, avremmo ringraziato coloro che hanno dato il loro nome alle tre scuole, ma hanno svolto il loro compito e adesso è giusto un cambiamento che rappresenti anche un’apertura verso l’Europa. E quindi partendo dalla scomparsa recentissima di David Sassoli, abbiamo ipotizzato, che si potesse dedicare proprio a lui l’istituto. Inizialmente i ragazzi, soprattutto quelli del Filangieri, mi avevano chiesto di non cambiare il nome oppure di chiamare la scuola Filangieri – Sassoli, ma purtroppo non sarebbe stato corretto per il Della Corte - Vanvitelli, ne tanto meno possiamo utilizzare quattro nomi. Quindi ho lasciato a loro la possibilità di riflettere sulla mia proposta e al tempo stesso anche la possibilità di presentarmi altri nomi. Stessa cosa ho fatto con gli alunni del Della Corte - Vanvitelli. A questo punto ho invitato i rappresentanti d’istituto del Filangieri ed uno rappresentante per ogni classe a collaborare con i ragazzi del Della Corte - Vanvitelli per l’organizzazione della cerimonia del 27 gennaio, così potevano anche discutere della questione del nome. – prosegue la dirigente scolastica – Anche perchè per il cambio del nome noi abbiamo bisogno anche della delibera del collegio d’istituto, di cui fanno parte anche gli studenti, quindi è giusto che tra di loro ne parlino e si prenda una decisione. Il 27 gennaio abbiamo quindi fatto questa bella manifestazione nel nostro auditorium e chiaramente sono stata intervistata anche io dai ragazzi della nostra web radio ed abbiamo parlato anche di David Sassoli ed ho ribadito la mia idea di rinominare il nostro nuovo istituto dedicando proprio a Sassoli. Finita la cerimonia i ragazzi del Filangieri sono venuti in presidenza dicendomi che non volevano perdere il loro nome e mi hanno ribadito la loro volontà di chiamare la scuola Sassoli - Filangieri. Ho spiegato loro che non era possibile il nuovo istituto o si sarebbe chiamato Della Corte - Vanvitelli - Filangieri, oppure solo Sassoli. Ho detto loro di riflettere su questa proposta e di farmi sapere la loro risposta. – conclude la preside Fanca Masi – Anche perchè il cambio di nome non è una cosa immediata, se si dovesse fare, se ne parlerà tra un anno circa. Per tutta risposta invece di darmi una risposta martedi hanno fatto questa manifestazione di protesta. Ovviamente io li ho chiamati ed ho parlato con loro e li ho invitati a riflettere ancora su tutto questo. Ovviamente se alla fine i ragazzi non saranno favorevoli vorrà dire che tutto resterà uguale”.

