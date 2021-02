Frana di Amalfi, aperta inchiesta per disastro colposo

di Pina Ferro

La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un fascicolo per disastro colposo sulla frana avvenuta martedì mattina ad Amalfi. Ieri mattina, il consulente tecnico che si occuperà di accertare le cause che hanno provocato lo smottamento ha effettuato – con il supporto dei carabinieri della compagnia di Amalfi – un sopralluogo nell’area che sovrasta la statale 163 Amalfitana. Gli inquirenti ora vaglieranno tutte le possibili cause, verificando se ci siano responsabilità in capo a terzi.

