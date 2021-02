Frana Amalfi: sindaco, area dissequestrata

“La Procura mi ha notificato il decreto di dissequestro delle aree oggetto di frana”. Lo ha comunicato in serata il sindaco di Amalfi Daniele Milano attraverso il suo profilo Facebook. “Il Comune di Amalfi ha gia’ affidato gli interventi di messa in sicurezza del fronte, propedeutici ai lavori di ricostruzione della SS163. E stamattina – ha concluso il primo cittadino -, con Anas, abbiamo definito l’organizzazione dei rispettivi cantieri e dei monitoraggi di sorveglianza da attuare nei prossimi giorni”. Al momento, infatti, la Costiera Amalfitana e’ spaccata in due parti a seguito della grossa frana caduta lo scorso 2 febbraio, provocando anche il cedimento di una parte della strada statale Amalfitana. Nei giorni successivi i carabinieri della compagnia di Amalfi avevano eseguito un provvedimento di sequestro dell’area interessata dal cedimento e il sindaco era stato nominato custode giudiziario.

