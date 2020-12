Forze dell’ordine per servizi anti Covid

di Erika Noschese

Operatori delle forze dell’ordine impegnati esclusivamente nei controlli presso gli esercizi commerciali, controlli sul rispetto del divieto di assembramento e uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei cittadini. È una delle strategie che la prefettura di Salerno intende mettere in campo nel periodo delle festività natalizie. A poche ore dalla nuova “stretta” varata dal Governo nella serata di venerdì, in vista delle imminenti festività natalizie e di inizio anno, il Prefetto di Salerno Francesco Russo ha convocato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi mattina, in videoconferenza, per “fare il punto” sulle misure appena introdotte e perfezionare i dispositivi di controllo del territorio nel periodo natalizio, già definiti nei giorni scorsi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia