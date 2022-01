Forza Salernitana, fai piangere Lotito

di Marco De Martino

Salernitana contro Lazio. Danilo Iervolino contro Claudio Lotito. Il futuro contro il passato del club granata. Ma sarà anche la sfida di un gruppo di reduci contro il covid. Non sarà affatto banale il primo impegno ufficiale all’Arechi dell’anno nuovo per la Salernitana, impegnata questa sera alle ore 18 in un match sulla carta proibitivo contro la compagine allenata da Maurizio Sarri. Una sfida dai mille significati, che contrapporrà quelle che fino a qualche settimana fa erano legate da un rapporto di stretta collaborazione vista la doppia proprietà appartenente a Claudio Lotito. Una multiproprietà che ha quasi sfasciato una tifoseria unita e passionale come quella salernitana e che a partire da oggi apparterrà al passato della Salernitana. Il presente e soprattutto il futuro ora portano il nome di Danilo Iervolino, giovane rampante imprenditore di Palma Campania che si è gettato a capofitto nella nuova avventura in granata. Se farà tutto ciò che ha declinato durante la conferenza stampa fiume nella quale si è presentato alla città, ne vedremo delle belle. Nel frattempo c’è un esordio gustoso e stimolante da vivere contro la Lazio di Lotito (e tra qualche giorno contro il suo primo amore, il Napoli). Una gara importante innanzitutto per capire se Stefano Colantuono potrà essere il condottiero della nave granata verso l’impresa salvezza. Il tecnico anche oggi dovrà convivere con l’emergenza, acuita dagli altri due casi di positività emersi ieri ma anche dall’ennesimo infortunio di mamadou Coulibaly e dalla sciagurata squalifica rimediata da Gyomber. Dopo la vittoria di Verona e soprattutto dopo la svolta societaria, il tecnico ha a disposizione un gruppo smanioso di mettersi in mostra e con un morale finalmente in netta ascesa. Al netto delle assenze, la Salernitana dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo come fatto a Verona e provare ad ottenere il massimo dalla sfida contro la Lazio. Gli uomini di Sarri, reduci dal ko con l’Inter, hanno necessità di fare punti per non certificare una crisi tecnica che è già nell’aria dopo gli screzi tra il vulcanico tecnico ed il ds capitolino Ighli Tare. I granata dovranno approfittare della tensione accumulata da Immobile e compagni, ma anche da un’emergenza in difesa che costringerà Sarri a sperimentare Hysaj nel ruolo di centrale difensivo, per cercare di fare loro lo sgambetto. Le dirette concorrenti, in primis il Cagliari, hanno iniziato a fare punti e se la Salernitana vuole restare sul treno salvezza dovrà necessariamente dare continuità al successo di Verona. E poi vuoi mettere il sapore che potrebbe avere una vittoria all’esordio ufficiale per Danilo Iervolino proprio al cospetto di Claudio Lotito?

